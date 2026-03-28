Lyon : Jean-Michel Aulas remet l’écharpe au maire réélu

Doyen du conseil municipal, Jean-Michel Aulas a officiellement remis l’écharpe au maire de Lyon fraîchement réélu lors de la séance d’installation du conseil. Cette tradition protocolaire marque l’entrée en fonction du nouvel exécutif municipal après le scrutin.

Ancien président de l’Olympique lyonnais, Aulas, élu récemment au conseil municipal, a ainsi présidé la séance en tant que plus âgé des conseillers. Son rôle consistait à superviser l’élection du maire avant de lui transmettre symboliquement l’écharpe tricolore.

Une scène symbolique pour le nouveau mandat

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance solennelle, actant le début du nouveau mandat municipal. Elle consacre la reconduction du maire à la tête de la ville, à l’issue du vote des conseillers.

Cette séquence souligne également l’entrée remarquée de Jean-Michel Aulas dans la vie politique locale, lui qui occupe désormais une place institutionnelle dans la gouvernance lyonnaise.