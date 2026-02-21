La Réunion : Gérald Darmanin soutient la création d’une nouvelle prison et annonce des renforts

En déplacement à La Réunion pour deux jours, le ministre de la Justice a placé les enjeux pénitentiaires au centre de sa visite. En matinée, il a officiellement lancé le chantier du futur tribunal de proximité de Saint-Benoît, un projet pour lequel il avait demandé, fin 2025, le déblocage de crédits malgré un contexte budgétaire contraint. D’un montant proche de 6 millions d’euros, cet équipement doit être livré en mai 2027 et remplacer un bâtiment dont l’état ne garantissait plus des conditions de sécurité jugées satisfaisantes.

Après s’être rendu à la maison d’arrêt de Saint-Denis, Gérald Darmanin a annoncé un investissement supérieur à un million d’euros pour renforcer la sécurité de l’établissement. Sont prévus l’installation d’un portique à ondes millimétriques, de brouilleurs et de dispositifs anti-drones, ainsi que des travaux d’infrastructure. Onze surveillants pénitentiaires supplémentaires doivent par ailleurs rejoindre les effectifs d’ici fin 2026.

Un projet de nouvel établissement pénitentiaire à l’étude

Le garde des Sceaux a confirmé l’ouverture, l’an prochain, d’une structure modulaire au Port offrant 80 places supplémentaires en semi-liberté. Il s’est également déclaré favorable à la construction d’une nouvelle prison dans le département, alors que la situation à Saint-Pierre est régulièrement pointée pour sa surpopulation et la vétusté des locaux. Des discussions sont engagées avec les élus afin d’identifier des terrains susceptibles d’accueillir un futur établissement.

Le ministre a enfin annoncé l’arrivée prochaine de trois magistrats supplémentaires à la cour d’appel de La Réunion, ainsi que de greffiers et d’un vice-président chargé des affaires familiales. Ces annonces interviennent dans un contexte de forte pression sur les infrastructures judiciaires et pénitentiaires ultramarines.