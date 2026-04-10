Catherine Trautmann élue à la tête de l’Eurométropole de Strasbourg

Catherine Trautmann a été élue ce vendredi 10 avril à la présidence de l’Eurométropole de Strasbourg, après avoir obtenu la majorité des voix au sein du conseil. Déjà maire de la ville, elle cumule désormais les deux fonctions, un retour à une situation qu’elle avait connue il y a plus de vingt ans.

Sa désignation ne faisait guère de doute, l’ancienne ministre ayant sécurisé en amont une majorité avec des élus de droite et du centre. Ce rapprochement, formalisé par un accord de gouvernance, lui assurait un socle de voix largement suffisant face à l’absence d’autre candidature déclarée.

Une majorité construite en amont

Le poids de Strasbourg au sein de l’assemblée, avec plus de la moitié des sièges, a également pesé dans l’issue du scrutin. D’autres communes de l’agglomération disposent d’une représentation plus limitée, renforçant l’influence de la capitale alsacienne dans cette élection.

Dans la foulée, la nouvelle présidente doit constituer son exécutif avec la nomination de plusieurs vice-présidents chargés de différents domaines. Cette équipe sera chargée de mettre en œuvre les orientations fixées pour le mandat à venir.