Bernard Cazeneuve appelle à un congrès de la social-démocratie après les municipales

L’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve appelle le Parti socialiste à organiser, après les élections municipales de mars, un congrès rassemblant « toutes les familles de la social-démocratie ». Dans un entretien à Ouest-France, il estime qu’une nouvelle étape doit être ouverte pour réunir les sensibilités du centre gauche sans exclure quiconque.

Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS après l’alliance avec La France insoumise en 2022, juge qu’une primaire organisée à l’automne à gauche serait une « manœuvre de diversion ». Il plaide pour que le travail de rassemblement débute dès le lendemain des municipales.

Un appel au rassemblement du centre gauche

Pour l’élection présidentielle de 2027, l’ancien chef du gouvernement défend l’idée d’un large rassemblement autour du centre gauche, qu’il considère comme un point d’équilibre capable de battre le Rassemblement national. Il affirme échanger régulièrement avec des responsables socialistes, des membres du bloc central et des représentants de l’aile gauche de la majorité présidentielle.

Dans le même entretien, Bernard Cazeneuve reconnaît avoir discuté avec Emmanuel Macron d’une éventuelle nomination à Matignon après les législatives anticipées de 2024. Il précise toutefois ne plus avoir eu d’échanges politiques avec le chef de l’État depuis cette période.