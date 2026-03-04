Sport Football

Walid Regragui n’est plus sélectionneur du Maroc. Mohamed Ouahbi attendu à la tête des Lions de l’Atlas

4 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Walid Regragui n’est plus sélectionneur du Maroc. Mohamed Ouahbi attendu à la tête des Lions de l’Atlas

C’est désormais officiel : Walid Regragui et la Fédération royale marocaine de football ont acté la fin de leur collaboration. Toutes les formalités administratives ont été signées, mettant un terme à une aventure à la tête de la sélection nationale.

Le goût amer de la défaite en finale de la CAN

Arrivé avec l’ambition de consolider les acquis du football marocain sur la scène internationale, Regragui aura marqué son passage par son leadership et sa capacité à fédérer un groupe. Mais la défaite en finale de la CAN, face au Sénégal, a terni le bilan du sélectionneur.

Mohamed Ouahbi prend la relève

Mohamed Ouahbi devrait prendre les rênes des Lions de l’Atlas. Technicien reconnu pour son travail de formation et sa connaissance du vivier local, il incarne un choix axé sur la continuité et le développement. Il ne sera pas seul dans cette mission, puisqu’il pourra compter sur João Sacramento, technicien portugais à l’expérience européenne notable, et sur Youssouf Hadji, ancien international marocain dont la connaissance du groupe et du contexte local constitue un atout important.

Ce nouveau staff aura pour objectif de maintenir la compétitivité du Maroc au plus haut, avec une échéance qui arrive très rapidement : la Coupe du monde, qui se disputera du 11 juin au 19 juillet prochain.

