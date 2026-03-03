L’équipe nationale féminine de football d’Iran a refusé de chanter l’hymne national de la République islamique avant son match d’ouverture de la Coupe d’Asie 2026, disputé lundi à Gold Coast, en Australie. Les joueuses sont demeurées silencieuses pendant l’exécution de l’hymne. Un geste puissant !

La rencontre, qui opposait l’Iran à la Corée du Sud, s’est soldée par une défaite iranienne 3-0. Mais peu importe le score. L’attention s’est concentrée sur le silence de l’équipe au moment protocolaire précédant le coup d’envoi plutôt que sur le résultat sportif.

Un précédent lors du Mondial 2022

Ce type d’initiative n’est pas inédit dans le football iranien. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe nationale masculine avait elle aussi choisi de ne pas chanter l’hymne avant son premier match. Ce geste avait été interprété comme un signe de solidarité avec les mouvements de contestation qui secouaient alors le pays.

À l’époque, ce silence avait été associé aux manifestations déclenchées après la mort de Mahsa Amini, mobilisations connues sous le slogan « Femme, Vie, Liberté ». Les autorités iraniennes n’avaient pas officiellement reconnu de caractère politique à ce refus, mais l’épisode avait suscité un débat au sein de la diaspora iranienne et dans les instances sportives internationales.

Une portée symbolique

Le refus de chanter l’hymne national constitue un acte hautement symbolique dans les compétitions internationales, où les cérémonies protocolaires sont étroitement encadrées. Dans le cas de l’équipe féminine iranienne, ce silence est un signe de soutien à la chute du régime et à la situation des droits des femmes en Iran et au rôle du sport comme lieu d’expression.