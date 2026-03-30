— Vente du Parc des Princes au PSG : Emmanuel Grégoire veut conclure les discussions d’ici à la fin de l’été

Le dossier de la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain est relancé. Au lendemain de son installation à l’Hôtel de Ville, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a affirmé vouloir rouvrir rapidement les échanges avec le club et a fixé un cap temporel clair, en disant souhaiter « clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été ».

Emmanuel Grégoire fixe un calendrier pour la vente du Parc des Princes

Ce lundi, Emmanuel Grégoire a confirmé sa volonté de réengager le dialogue avec le PSG sur l’avenir du stade parisien. Des échanges ont déjà eu lieu avec les dirigeants et les actionnaires du club, avec l’objectif d’aboutir à un accord dans les prochains mois.

Cette séquence marque une accélération politique du dossier. La question de la vente du Parc des Princes devait être inscrite à l’ordre du jour d’un Conseil de Paris exceptionnel à la mi-avril, signe que le nouvel exécutif municipal entend traiter le sujet sans attendre.

Un changement de ligne après le refus d’Anne Hidalgo

La position d’Emmanuel Grégoire tranche avec celle de sa prédécesseure. Anne Hidalgo avait réaffirmé en janvier 2025 que le Parc des Princes n’était pas à vendre, tout en ouvrant seulement la porte à un agrandissement de l’enceinte. Elle avait de nouveau maintenu cette ligne au printemps 2025, malgré les demandes répétées du PSG.

Pendant sa campagne municipale, Emmanuel Grégoire avait au contraire assumé l’idée d’une cession du stade, en expliquant qu’il était prêt à soumettre cette option au Conseil de Paris pour permettre au club de rester dans la capitale. Son arrivée à la mairie ouvre donc une nouvelle phase dans un bras de fer qui durait depuis plusieurs années entre la Ville et le PSG.

Le PSG conserve une alternative avec un nouveau stade

Si la piste d’un rachat du Parc des Princes revient au premier plan, le PSG n’avait pas interrompu ses scénarios alternatifs. En juin 2025, le club, estimant avoir atteint les limites de son stade actuel de 48 000 places, avait lancé une analyse d’un an sur deux sites potentiels, à Massy et à Poissy, pour construire une nouvelle enceinte multifonction.

Le contentieux sur la propriété du stade était au cœur de cette stratégie. Dès 2023, le refus de la Ville de vendre le Parc avait poussé le club à étudier d’autres options. La relance des discussions voulue par Emmanuel Grégoire pourrait donc rebattre les cartes, à condition qu’un accord soit trouvé sur le principe de la cession comme sur son prix.

Une négociation désormais centrale pour l’avenir du PSG à Paris

Le nouveau maire de Paris arrive dans ce dossier avec une légitimité politique fraîchement acquise. Emmanuel Grégoire a été élu maire le 29 mars 2026, une semaine après la victoire de la gauche unie aux municipales parisiennes, succédant à Anne Hidalgo après douze années de mandat.

En fixant l’échéance de la fin de l’été, l’édile tente désormais de transformer une promesse de campagne en accord politique et patrimonial. Pour le PSG, l’enjeu est de savoir s’il pourra devenir propriétaire de son enceinte historique. Pour la Ville de Paris, il s’agit de trancher un dossier hautement symbolique, à la fois sportif, foncier et budgétaire, qui conditionne une part de l’avenir du club dans la capitale.