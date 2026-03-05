L’attaquant international français Kylian Mbappé traverse une période d’incertitude concernant sa condition physique. Selon plusieurs médias sportifs, le capitaine de l’équipe de France s’inquiète de douleurs persistantes au genou gauche, qui pourraient s’avérer plus sérieuses qu’une blessure classique.

D’après des éléments médicaux cités dans l’entourage du joueur, la situation ne correspondrait pas à une simple entorse. « Ce n’est pas une simple entorse. Son ligament croisé postérieur du genou gauche est à la limite, et Kylian Mbappé le sait », indiquent des sources médicales proches du dossier. Cette fragilité au niveau du ligament pourrait nécessiter une gestion particulièrement prudente de son temps de jeu dans les semaines à venir.

Une présence avec les Bleus, mais un temps de jeu limité

Malgré ces préoccupations physiques, Kylian Mbappé devrait néanmoins participer au rassemblement de l’équipe de France prévu aux États‑Unis au mois de mars. Toutefois, le joueur pourrait avoir un temps de jeu très réduit afin d’éviter toute aggravation de la blessure, qui le priverait de la Coupe du monde 2026.

Les staffs médicaux et techniques surveillent attentivement l’évolution de son genou. La prudence pourrait ainsi primer pour préserver la condition du joueur à moyen terme, alors que le calendrier international reste chargé.

Pour le sélectionneur Didier Deschamps et le staff médical des Bleus, la priorité reste d’éviter tout risque supplémentaire pour un joueur clé du dispositif offensif français. Les prochains examens médicaux et l’évolution des douleurs ressenties par Kylian Mbappé devraient permettre de déterminer plus précisément son niveau de participation lors du rassemblement international aux États‑Unis.

Quand à sa participation aux huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid, qui doit affronter Manchester City les 10 et 17 mars prochains, elle est plus que jamais incertaine, voire compromise…