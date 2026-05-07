— Chaos au Real Madrid: perte de connaissance, hôpital… grave altercation entre Tchouaméni et Valverde

La crise est profonde dans les rangs du Real Madrid. Ces derniers jours, l’ambiance a encore gagné en tension jusqu’à un grave incident dans le vestiaire ce jeudi, entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen a même été transporté à l’hôpital.

La tension est montée d’un cran, pour ne pas dire de dix, ces dernières heures au Real Madrid. Alors que le Clasico se joue dimanche au Camp Nou et pourrait sacrer son ennemi juré, le Barça, champion d’Espagne, la Maison Blanche semble avoir basculé dans le chaos. Comme indiqué par Marca, un très violent incident a eu lieu dans le vestiaire madrilène ce jeudi, en marge de la session d’entraînement du jour, impliquant Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Tout a commencé la veille. Mercredi, la presse espagnole relaie une vive altercation entre les deux hommes: durant la séance d’entraînement, le Français a mis un coup à son coéquipier, sans le vouloir. Ce que Valverde n’a pas digéré, au point de vouloir lui rendre la pareille. Après la séance, les deux hommes s’embrouillent dans le vestiaire. L’altercation est toutefois restée verbale.

Un nouvel incident ce jeudi

Mais ce jeudi, la tension est montée d’un cran. D’abord avec un refus de Valverde de serrer la main de son coéquipier, selon les informations de la presse espagnole. Durant la séance du jour, le milieu uruguayen a mis une balayette à Tchouaméni. Dans l’exercice suivant, Alvaro Arbeloa a tenté de calmer le jeu en plaçant les deux hommes dans la même équipe. Ce qui n’a pas eu l’effet escompté puisque les deux joueurs ont poursuivi leurs invectives mutuelles.

La séance terminée, les joueurs rentrent dans le vestiaire. Une bagarre éclate entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. S’en suit une échauffourée avec d’autres joueurs essayant de séparer les deux hommes. Selon RMC Sports, Valverde tombe, s’ouvre à la tête et perd connaissance quelques secondes. Il est alors transporté à l’hôpital. Selon la presse espagnole, Arbeloa est parti avec lui.

Le club ne souhaite pas commenter, les deux joueurs et leurs entourages respectifs non plus. Mais l’affaire n’en restera pas là. Le Real Madrid compte bien infliger des sanctions aux deux hommes dans le cadre d’une procédure disciplinaire.