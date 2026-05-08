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Real Madrid : Tchouaméni et Valverde sanctionnés de 500.000 euros chacun après leur altercation

8 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Real Madrid : Tchouaméni et Valverde sanctionnés de 500.000 euros chacun après leur altercation
Real Madrid : Tchouaméni et Valverde sanctionnés de 500.000 euros chacun après leur altercation

Le Real Madrid a infligé une amende de 500.000 euros à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde après l’ouverture d’une procédure disciplinaire interne. Les deux milieux de terrain ont été sanctionnés à la suite d’une bagarre survenue à l’entraînement. Cette décision met fin à la procédure interne ouverte par le club madrilène. 

Des excuses présentées au vestiaire

Les deux joueurs ont été entendus dans le cadre de la procédure. Lors de cette audition, Tchouaméni et Valverde ont exprimé leurs regrets et présenté leurs excuses mutuelles. Ils ont également présenté leurs excuses au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters. 

Une sanction financière, pas sportive

Le Real Madrid a choisi une sanction uniquement financière. Les deux joueurs ne reçoivent pas de suspension sportive dans le cadre de cette procédure interne. Le club les sanctionne donc lourdement sur le plan disciplinaire, sans les écarter officiellement de l’équipe première. 

Valverde touché à la tête

Pour rappel, Federico Valverde a été blessé à la tête après l’accrochage et a été pris en charge médicalement. Le joueur uruguayen a été hospitalisé, puis autorisé à sortir, avec une période de repos estimée entre 10 et 14 jours…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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