— Real Madrid : Tchouaméni et Valverde sanctionnés de 500.000 euros chacun après leur altercation

Le Real Madrid a infligé une amende de 500.000 euros à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde après l’ouverture d’une procédure disciplinaire interne. Les deux milieux de terrain ont été sanctionnés à la suite d’une bagarre survenue à l’entraînement. Cette décision met fin à la procédure interne ouverte par le club madrilène.

Des excuses présentées au vestiaire

Les deux joueurs ont été entendus dans le cadre de la procédure. Lors de cette audition, Tchouaméni et Valverde ont exprimé leurs regrets et présenté leurs excuses mutuelles. Ils ont également présenté leurs excuses au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters.

Une sanction financière, pas sportive

Le Real Madrid a choisi une sanction uniquement financière. Les deux joueurs ne reçoivent pas de suspension sportive dans le cadre de cette procédure interne. Le club les sanctionne donc lourdement sur le plan disciplinaire, sans les écarter officiellement de l’équipe première.

Valverde touché à la tête

Pour rappel, Federico Valverde a été blessé à la tête après l’accrochage et a été pris en charge médicalement. Le joueur uruguayen a été hospitalisé, puis autorisé à sortir, avec une période de repos estimée entre 10 et 14 jours…