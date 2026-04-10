— Nike sous pression : les maillots du Mondial 2026 ont tous un défaut !

Les nouveaux maillots Nike conçus pour la Coupe du monde 2026 se retrouvent au cœur d’une polémique inattendue. En cause : une déformation visible au niveau de la couture de l’épaule sur plusieurs tuniques de sélections nationales, un défaut esthétique rapidement remarqué par les supporters. Nike a reconnu le problème et travaillait à une solution.

Plusieurs sélections concernées

Le phénomène a été observé sur plusieurs maillots portés lors de la récente trêve internationale, notamment ceux de la France, de l’Uruguay, de l’Angleterre, des États-Unis ou encore du Canada. Selon les images relayées et les premiers retours, la couture située sur l’épaule crée un relief anormal, parfois très visible, qui altère la ligne du maillot et son rendu visuel à l’écran comme en tribune.

Nike reconnaît un problème esthétique

Face aux critiques, Nike a admis l’existence d’un problème, tout en cherchant à en limiter la portée. L’équipementier américain explique avoir constaté « un problème mineur », particulièrement visible autour de la couture de l’épaule. La marque précise toutefois que les performances du produit ne seraient pas affectées, tout en reconnaissant que « l’esthétique n’est pas là où elle devrait être ».

Cette réponse confirme donc l’essentiel : il ne s’agit pas, à ce stade, d’un défaut présenté comme fonctionnel ou susceptible d’empêcher l’utilisation du maillot en compétition, mais bien d’un problème de conception ou d’assemblage ayant un impact visuel manifeste. Pour une marque qui avait largement communiqué sur l’innovation et la technicité de ses nouveaux modèles, l’incident tombe au plus mauvais moment, à quelques semaines d’un tournoi planétaire où l’image compte autant que la performance.

Des consommateurs mécontents

Les critiques sont d’autant plus vives que ces maillots sont vendus à des prix élevés. La version haut de gamme commercialisée par Nike au Royaume-Uni est affichée autour de 135 livres sterling, tandis qu’une version standard est proposée à un tarif inférieur mais toujours conséquent. Dans ce contexte, de nombreux acheteurs estiment qu’un défaut aussi visible est difficilement acceptable pour un produit premium présenté comme le nec plus ultra de l’innovation textile.

Une solution encore floue

Pour l’heure, Nike affirme être en discussion avec les fédérations partenaires et les distributeurs afin de déterminer les mesures à prendre. Aucun plan détaillé de correction, de remplacement ou de modification industrielle n’a toutefois été annoncé publiquement. Une refonte complète à ce stade représenterait un défi logistique très lourd, compte tenu des volumes déjà produits et distribués…