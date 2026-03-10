La phase finale de la Ligue des champions débute ce mardi avec les matchs aller des huitièmes de finale de l’édition. Après la phase de ligue et les barrages, 16 équipes restent en lice dans la compétition. Les rencontres aller se déroulent les 10 et 11 mars, tandis que les matchs retour sont programmés les 17 et 18 mars.

Quatre rencontres ouvrent ce tour à élimination directe ce mardi soir. Au programme figurent plusieurs affiches : Galatasaray contre Liverpool FC, Atlético de Madrid face à Tottenham Hotspur, Newcastle United FC opposé au FC Barcelone et enfin Atalanta BC contre FC Bayern Munich.

Galatasaray – Liverpool : un duel intense à Istanbul

La première rencontre de la soirée oppose Galatasaray à Liverpool à Istanbul. Le club turc reçoit la formation anglaise dans un stade réputé pour son ambiance particulièrement chaude lors des grandes soirées européennes.

Côté anglais, l’équipe entraînée par Arne Slot doit gérer plusieurs absences importantes avant ce déplacement. Le gardien brésilien Alisson Becker n’a notamment pas effectué le voyage en Turquie en raison d’un problème physique, laissant le portier géorgien Giorgi Mamardashvili pressenti pour débuter la rencontre.

Galatasaray aborde cette confrontation avec confiance après avoir réussi à franchir les barrages pour accéder aux huitièmes de finale. Le club stambouliote espère profiter de l’avantage du terrain afin de prendre une option avant le match retour prévu en Angleterre une semaine plus tard.

Atlético de Madrid – Tottenham : un affrontement tactique

Au même moment, l’Atlético de Madrid reçoit Tottenham Hotspur dans son stade du Metropolitano. L’entraîneur argentin Diego Simeone espère s’appuyer sur la solidité défensive de son équipe et sur la force de son public pour prendre l’avantage dans cette double confrontation. De son côté, Tottenham, dirigé par Ange Postecoglou, vise un résultat positif à l’extérieur avant le match retour à Londres.

Newcastle – Barcelone : un défi pour le club anglais

À St James’ Park, Newcastle United accueille le FC Barcelone dans un match qui attire particulièrement l’attention. Le club catalan, entraîné par l’Allemand Hansi Flick, arrive dans cette confrontation avec un statut de favori pour se qualifier au prochain tour.

Hansi Flick a lui-même souligné l’importance de cette rencontre, la qualifiant comme l’un des moments les plus importants de la saison pour son équipe. Pour Newcastle, dirigé par Eddie Howe, cette double confrontation représente une opportunité de confirmer les progrès du club sur la scène européenne.

Atalanta – Bayern Munich : l’expérience contre l’ambition

La dernière rencontre de la soirée oppose l’Atalanta Bergame au Bayern Munich. Le club allemand figure parmi les équipes les plus expérimentées de la compétition.

De son côté, l’Atalanta, entraînée par Gian Piero Gasperini, s’est forgé une réputation en Europe grâce à un style de jeu offensif et dynamique. L’équipe italienne espère profiter de l’avantage du terrain pour poser des problèmes à un adversaire réputé pour sa puissance collective.

Le capitaine allemand Manuel Neuer et les dirigeants du Bayern Munich ont d’ailleurs souligné la difficulté de cette confrontation face à une équipe italienne disciplinée et bien organisée.

Une étape décisive vers les quarts de finale

Ces quatre rencontres marquent le véritable lancement de la phase finale de la Ligue des champions.Le parcours vers la finale, prévue le 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest, reste encore long. Mais une chose est sûre : c’est aujourd’hui que les choses sérieuses commencent !