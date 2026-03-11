Le Parc des Princes a vécu une soirée européenne électrique. Lors du huitième de finale aller, le Paris Saint-Germain s’est imposé 5-2 face à Chelsea et a pris une avance confortable avant le match retour à Stamford Bridge.

Une entame parisienne tonitruante

Dès les premières minutes, le PSG impose un rythme élevé et monopolise le ballon. La récompense arrive rapidement. À la 10e minute, Bradley Barcola ouvre le score après une action rapide initiée par João Neves. L’attaquant parisien conclut d’une frappe dans la lucarne et lance parfaitement son équipe dans la rencontre.

Chelsea ne se désunit pas et exploite les premières hésitations défensives parisiennes. À la 28e minute, Malo Gusto surgit et égalise pour les Blues, profitant d’une situation confuse dans la surface. Le match s’équilibre alors, avec une équipe londonienne plus agressive dans les transitions.

Mais juste avant la pause, Paris frappe à nouveau. Sur une contre-attaque parfaitement menée, Ousmane Dembélé redonne l’avantage au PSG à la 40e minute. Le Parc des Princes explose et les Parisiens regagnent les vestiaires avec un avantage logique au tableau d’affichage.

Chelsea relance le suspense

Au retour des vestiaires, les Londoniens montrent un tout autre visage. Plus agressifs dans le pressing, ils réussissent à revenir dans la partie. À la 57e minute, Enzo Fernández profite d’une erreur parisienne au milieu pour égaliser et refroidir momentanément l’ambiance parisienne.

Le PSG doute quelques minutes mais ne perd pas le contrôle du match. Luis Enrique réorganise son équipe et Paris reprend progressivement la maîtrise du ballon.

Un dernier quart d’heure parisien de folie

La rencontre bascule dans le dernier quart d’heure. À la 74e minute, Vitinha redonne l’avantage au PSG d’un petit lob après une séquence de possession bien construite.

Chelsea se découvre alors pour tenter de revenir et laisse des espaces. Paris en profite immédiatement. Entré en jeu, Khvicha Kvaratskhelia fait parler sa technique et sa vitesse pour inscrire un quatrième but à la 86e minute, d’une frappe puissante.

Dans le temps additionnel, l’ailier géorgien parachève la démonstration en inscrivant un cinquième but à la 90e+4, sur une passe d’Achraf Hakimi, transformant la victoire parisienne en véritable correction.

Avec cinq buts inscrits et une domination globale dans le jeu, le PSG envoie un message clair dans cette Ligue des champions. Malgré quelques erreurs défensives qui ont permis à Chelsea de rester dans la rencontre pendant une heure, la puissance offensive parisienne a fini par faire la différence.

Avant le déplacement à Londres pour le match retour, les Parisiens disposent désormais d’un avantage très confortable. Si rien n’est jamais acquis, cette victoire spectaculaire au Parc des Princes rapproche sérieusement le PSG d’une nouvelle qualification pour les quarts de finale.

Le match retour aura lieu mardi prochain.