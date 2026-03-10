Le FC Nantes a décidé de se séparer de son entraîneur Ahmed Kantari après une nouvelle série de résultats décevants en Ligue 1. Nommé en décembre 2025 pour tenter de redresser une équipe déjà en difficulté, l’ancien défenseur marocain n’aura jamais réussi à inverser la dynamique négative des Canaris.

La défaite face à Angers a été celle de trop pour la direction nantaise. Plongé dans la zone de relégation et incapable d’enchaîner les résultats positifs, le club a choisi de provoquer un électrochoc à l’approche du sprint final de la saison.

Kantari n’a jamais trouvé la solution

Arrivé sur le banc le 11 décembre 2025, Ahmed Kantari avait été promu pour apporter un nouveau souffle à une équipe en perte de repères. Mais les résultats n’ont jamais suivi.

Sous sa direction, Nantes a enchaîné les contre-performances. L’équipe s’est progressivement installée dans le bas du classement, incapable de sortir de la zone rouge malgré plusieurs tentatives de changements tactiques.

Le bilan reste très insuffisant : très peu de victoires, de nombreuses défaites et une défense régulièrement en difficulté. À quelques journées de la fin du championnat, les dirigeants ont estimé qu’un changement devenait inévitable.

Le pari du retour de Vahid Halilhodžić

Pour tenter de sauver la saison, les dirigeants nantais ont choisi une solution d’expérience : rappeler Vahid Halilhodžić.

À 73 ans, le technicien franco-bosnien connaît parfaitement le club. Ancien attaquant emblématique des Canaris dans les années 1980, il avait déjà dirigé l’équipe lors de la saison 2018-2019.

Son passage sur le banc nantais avait laissé l’image d’un entraîneur exigeant, capable d’imposer une discipline forte et de remobiliser un groupe en difficulté.

Une mission maintien sous pression

La mission confiée à Halilhodžić est claire : maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Le club occupe actuellement la 17e place du championnat et se trouve en position de relégable.

Avec seulement quelques journées restantes, chaque match devient crucial. L’objectif est désormais de relancer rapidement la dynamique, de solidifier la défense et de retrouver une efficacité offensive qui a cruellement manqué ces dernières semaines.

Une instabilité chronique à Nantes

Ce nouveau changement d’entraîneur montre une nouvelle fois l’instabilité qui entoure le club depuis plusieurs saisons. Les Canaris enchaînent les changements sur le banc dans l’espoir de trouver la formule capable de stabiliser l’équipe.

Le retour de Vahid Halilhodžić représente donc un pari fort de la direction nantaise. Reste à savoir si l’expérience du technicien suffira à provoquer l’électrochoc nécessaire pour sauver le club de la relégation.