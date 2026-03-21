Ligue 1 : le RC Lens corrige Angers (5-1) et met la pression sur le PSG, qui se déplace ce soir à Nice

Le Racing Club de Lens a frappé fort en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Devant son public du stade Bollaert-Delelis, l’équipe dirigée par Pierre Sage a largement dominé Angers (5-1), s’emparant provisoirement de la première place du championnat et mettant une pression sur le Paris Saint-Germain, attendu ce soir à Nice.

Une démonstration offensive des Lensois

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage des Lensois, supérieurs dans l’intensité comme dans la maîtrise collective. Florian Thauvin a lancé les siens en ouvrant le score à la 13e avant de se transformer en passeur décisif à deux reprises. L’attaquant Odsonne Édouard s’est ensuite illustré en inscrivant un doublé.

Ibrahim Sangaré et Matthieu Udol ont également trouvé le chemin des filets, venant compléter une prestation offensive particulièrement aboutie. En face, Angers n’a jamais réellement été en mesure de rivaliser, malgré une réduction du score anecdotique en seconde période.

Lens leader provisoire avant Nice – PSG

Grâce à ce succès net, le RC Lens prend provisoirement les commandes de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur le PSG, qui compte deux matches en moins (le déplacement à Nice de ce soir, et la réception de Nantes, qui avait été reportée pour alléger le calendrier entre deux matches de Ligue des champions contre Chelsea).

En cas de victoire à Nice, le Paris Saint-Germain reprendra son trône, même avec un match de moins disputé…