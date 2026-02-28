Sport Football

Ligue 1 – Le PSG s’impose au Havre et creuse l’écart sur Lens

28 février 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Le Paris Saint-Germain a signé une victoire minimale ce samedi soir sur la pelouse du Le Havre AC (1‑0), lors de la 24ᵉ journée de Ligue 1, confirmant sa position de leader du championnat. Dans un match marqué par une nette domination parisienne, les Parisiens ont fait la différence grâce à une tête de Bradley Barcola, malgré un penalty manqué par Désiré Doué, repoussé par le gardien havrais Mory Diaw.

Le but décisif est intervenu en première période, suite à une combinaison rapide initiée par Kang‑in Lee, dont la vision de jeu et les passes en profondeur ont permis à Barcola de conclure. Malgré plusieurs occasions franches, dont une tentative sur le poteau et le penalty manqué, le PSG n’a pas réussi à alourdir le score face à une équipe havraise bien regroupée.

Une victoire clé pour le classement

Cette victoire permet au club de la capitale de reprendre quatre points d’avance sur RC Lens, son dauphin, qui avait concédé le nul vendredi à Strasbourg. Dans la course au titre, ce succès consolide la position du PSG, qui compte désormais 4 points d’avance sur son dauphin.

