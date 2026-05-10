Ligue 1 – Le PSG bat Brest et s’assure quasiment du titre. Lille monte sur le podium. Nice barragiste

Vainqueur de Brest au Parc des Princes (1-0), le PSG a quasiment verrouillé le titre de champion de France. Dans la course au podium, Lille a gagné à Monaco (0-1) et a profité de la défaite de Lyon à Toulouse (2-1). En bas de tableau, Nice a perdu à Auxerre (2-1) et bascule à la place de barragiste.

Paris a fait le minimum, mais Paris a fait le pas décisif

Le PSG a battu Brest (1-0), dimanche soir, lors de la 33e journée de Ligue 1. Longtemps tenu en échec, le leader a trouvé l’ouverture en fin de match par Désiré Doué, auteur du seul but de la rencontre à la 83e minute. Ce succès rapproche Paris d’un nouveau titre de champion de France.

Lens avait entretenu un mince suspense vendredi en battant Nantes (1-0), mais le PSG a répondu par une victoire. Paris conserve six points d’avance et une difference de buts de +15 par rapport à Lens, de avant son déplacement chez les sang et or, où un nul suffira à officialiser le titre. Même en cas de défaite, le club parisien gardera une dernière occasion de conclure lors de la 34e journée.

Lille profite du faux pas lyonnais

Lille a réalisé l’autre grosse opération de la soirée en s’imposant à Monaco (0-1). Le LOSC a marqué sur un but contre son camp de Denis Zakaria à la 72e minute et reprend la troisième place à Lyon.

Dans le même temps, Lyon a perdu à Toulouse (2-1). Ce résultat coûte directement le podium à l’OL, désormais repassé derrière Lille avant la dernière journée. Rennes reste aussi dans la course après sa victoire contre le Paris FC (2-1), obtenue après avoir été mené.

Nice renversé, Nice en danger

Nice a ouvert le score à Auxerre, mais s’est incliné (2-1). L’AJA a renversé le match et dépasse le Gym, qui tombe à la 16e place. À une journée de la fin, Nice se retrouve barragiste.

Le maintien se jouera donc sous pression maximale pour les Niçois.

Marseille, Lorient et Rennes gagnent aussi

Marseille s’est imposé au Havre (0-1), un résultat important dans la course européenne. Lorient a signé le score le plus large de la soirée en gagnant à Metz (0-4). Angers et Strasbourg se sont quittés sur un nul (1-1).

La 33e journée a donc livré un verdict à trois niveaux : le PSG est au bord du titre après PSG-Brest (1-0), Lille reprend la main sur Lyon après Monaco-Lille (0-1) et Toulouse-Lyon (2-1), tandis que Nice plonge après Auxerre-Nice (2-1). Les autres résultats, Lens-Nantes (1-0), Rennes-Paris FC (2-1), Angers-Strasbourg (1-1), Le Havre-Marseille (0-1) et Metz-Lorient (0-4), complètent une soirée décisive avant la dernière journée.