Les dernières déclarations de Xavi Hernández ont relancé une vive polémique autour du non-retour de Lionel Messi au FC Barcelona. Dans une interview accordée au quotidien espagnol La Vanguardia, l’ancien entraîneur du club affirme que le retour du champion du monde 2022 était quasiment bouclé avant d’être finalement bloqué par le président du club, Joan Laporta.

Selon Xavi Hernández, les discussions avec Lionel Messi avaient débuté peu après la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine au Qatar. Le technicien explique avoir personnellement échangé avec l’attaquant et senti une réelle volonté de revenir au club où il a passé l’essentiel de sa carrière.

Un retour qui semblait déjà acté

Dans ses déclarations, Xavi Hernández affirme que les négociations étaient très avancées début 2023. Il explique que Lionel Messi était enthousiaste à l’idée de retrouver Barcelone et que les conditions sportives et financières semblaient réunies pour concrétiser l’opération.

L’ancien entraîneur du Barça va même plus loin en indiquant que la situation était suffisamment avancée pour envisager une signature rapide. Selon lui, les contacts avec l’entourage du joueur et avec son père et agent, Jorge Messi, avaient permis de progresser vers un accord.

Le feu vert de la Liga selon Xavi

Un autre point important avancé par Xavi Hernández concerne la situation réglementaire du club. Il affirme que les autorités de la Liga espagnole avaient donné leur accord de principe pour permettre l’opération.

D’après lui, les discussions avaient permis de trouver une formule compatible avec les contraintes financières du club catalan, ce qui rendait le retour de Lionel Messi plausible sur le plan administratif et économique.

Joan Laporta accusé d’avoir bloqué l’opération

La révélation la plus marquante concerne la décision finale de Joan Laporta. Xavi Hernández assure que c’est le président du FC Barcelona qui aurait finalement refusé de concrétiser le retour du joueur argentin.

Selon ses propos, Joan Laporta craignait qu’un retour de Lionel Messi puisse provoquer un conflit interne et remettre en cause l’équilibre du pouvoir au sein du club. Xavi Hernández explique que le président lui aurait même confié que l’arrivée de Lionel Messi pourrait déclencher une forme de « guerre » au sein de la direction.

Une décision qui aurait aussi affecté la relation entre Xavi et Messi

Xavi Hernández a également reconnu que cette situation avait temporairement affecté sa relation personnelle avec Lionel Messi. L’attaquant aurait pensé que l’entraîneur faisait partie des responsables du blocage de son retour.

Avec le temps, les deux anciens coéquipiers auraient toutefois clarifié la situation et leur relation se serait apaisée.

Un dossier toujours sensible au FC Barcelone

Ces révélations arrivent plusieurs années après le départ de Lionel Messi du FC Barcelona en 2021, officiellement pour des raisons financières. Après deux saisons au Paris Saint-Germain, l’Argentin avait finalement choisi de rejoindre l’Inter Miami en 2023.

Les déclarations de Xavi Hernández remettent aujourd’hui en cause la version officielle avancée à l’époque et alimentent une nouvelle polémique parmi les supporters du club catalan sur les véritables raisons de l’échec du retour de la légende argentine.