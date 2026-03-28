— Le Sénégal exhibe le trophée de la CAN au Stade de France malgré la pression du Maroc

Ce samedi, avant d’affronter le Pérou en match amical, le Sénégal a transformé son entrée au Stade de France en démonstration de force. Les Lions ont défilé avec le trophée de la Coupe d’Afrique des nations devant un public conquis, dans une ambiance de célébration assumée. Un geste fort, hautement symbolique, alors que la bataille autour du titre continue d’enflammer le football africain.

Un défilé comme un acte de défi

Ce moment n’avait rien d’un simple tour d’honneur. En présentant le trophée à Saint-Denis, le Sénégal a voulu afficher sa position sans détour : pour les Lions, le sacre a été gagné sur le terrain et il n’est pas question de l’effacer sur tapis vert. Ce défilé a donc pris la forme d’une réponse directe à tous ceux qui contestent encore la légitimité de ce titre.

La polémique avec le camp marocain relancée

Pour rappel, la tension est montée d’un cran ces derniers jours, après les pressions venues du camp marocain pour empêcher cette présentation publique du trophée. Des menaces de recours et d’actions judiciaires ont été brandies pour tenter de bloquer ce défilé au Stade de France. Mais malgré cette offensive, le Sénégal n’a pas reculé. Au contraire, la sélection sénégalaise a choisi d’assumer pleinement son geste et d’envoyer un message clair.

Le Sénégal refuse de plier

Dans les rangs sénégalais, la ligne est ferme : le trophée appartient aux joueurs qui l’ont remporté sur la pelouse. Hors de question, donc, de céder à la pression ou de faire profil bas. En paradant avec la coupe devant ses supporters, le Sénégal a voulu montrer qu’il ne se considère ni déchu ni affaibli par la controverse.

Au-delà du match, une bataille d’image

Ce Sénégal-Pérou n’était pas seulement un rendez-vous sportif. L’avant-match a presque éclipsé la rencontre elle-même, tant l’image des Lions défilant avec le trophée a marqué les esprits. Dans ce bras de fer, le Sénégal a choisi la démonstration publique, la fierté et le symbole. Et au Stade de France, le message était limpide : quoi qu’il se dise en dehors du terrain, les Lions entendent continuer à se présenter comme les vrais champions.