— La LFP reporte Lens-PSG et Brest-Strasbourg

C’est une décision qui va faire rager les grincheux ! La Ligue de football professionnel a acté, ce jeudi, le report de Lens-PSG et de Brest-Strasbourg, deux rencontres de la 29e journée de Ligue 1 initialement prévues les 11 et 12 avril. La décision doit permettre au Paris Saint-Germain et au RC Strasbourg d’aborder leurs quarts de finale européens dans de meilleures conditions. Les deux matches ont été reprogrammés au mercredi 13 mai.

Le conseil d’administration de la LFP a validé ce double report à l’unanimité, sans la participation des clubs directement concernés au vote. Dans son communiqué, la Ligue assume une ligne claire : favoriser les clubs français encore engagés sur la scène continentale afin de préserver la cinquième place de la France à l’indice UEFA, synonyme de quatre billets pour la prochaine Ligue des champions.

Pour le PSG, ce décalage libère un calendrier coincé entre ses deux quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool, programmés les 8 et 14 avril. Strasbourg bénéficie du même aménagement avant son double rendez-vous de Ligue Conférence contre Mayence, prévu les 9 et 16 avril. Brest-Strasbourg devait initialement se tenir le 12 avril, soit en plein milieu de cette séquence européenne.

Lens grince des dents

La décision ne met toutefois pas fin à la polémique. Lens s’était opposé au report de son choc face au PSG, dénonçant un championnat de France relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens. Le club artésien estimait qu’un tel choix nuisait à l’équité sportive, alors que le duel contre Paris oppose actuellement les deux premiers du classement, séparés d’un point, avec un match en moins pour le PSG.

En reprogrammant les deux affiches au 13 mai, la LFP tranche donc en faveur d’une priorité européenne. Le PSG et Strasbourg disposeront d’une fenêtre plus favorable pour préparer Liverpool et Mayence.