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Du délire ! Le LOSC condamné par l’UEFA : 82.750 euros d’amende après un tifo de Jeanne d’Arc

30 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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Du délire ! Le LOSC condamné par l’UEFA : 82.750 euros d’amende après un tifo de Jeanne d’Arc

Le LOSC a été condamné par l’UEFA à une amende totale de 82 750 euros après plusieurs incidents relevés lors de la réception d’Aston Villa, en huitième de finale de Ligue Europa. L’instance européenne a retenu plusieurs manquements contre le club nordiste, dont des jets d’objets, l’usage de fumigènes, le blocage de passages publics, un coup d’envoi retardé, mais aussi la diffusion d’un message jugé inapproprié dans le cadre d’un événement sportif.

Le tifo de Jeanne d’Arc dans le viseur

Au cœur de la polémique, un tifo déployé dans les tribunes lilloises avant la rencontre. L’animation représentait Jeanne d’Arc, épée à la main, accompagnée du slogan « French never die ». C’est ce visuel qui a conduit l’UEFA à sanctionner le club pour un message considéré comme « incitant à la haine » dans le cadre de son règlement disciplinaire.

Une décision qui fait polémique

La sanction infligée au LOSC suscite déjà de nombreuses réactions. Pour beaucoup de supporters, voir un tifo à l’effigie de Jeanne d’Arc assimilé à un message haineux paraît totalement disproportionné. Cette décision de l’UEFA pose question sur l’interprétation de certains symboles historiques et sur les limites imposées aux animations en tribunes.

Une facture salée pour le club nordiste

Au total, Lille devra donc régler 82 750 euros, une somme importante qui ne repose pas uniquement sur le tifo, mais sur l’ensemble des incidents constatés lors de la soirée européenne. Reste que c’est bien cette sanction liée à Jeanne d’Arc qui concentre aujourd’hui toute l’attention et qui enflamme la polémique autour de cette scandaleuse décision.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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