Du délire ! Le LOSC condamné par l’UEFA : 82.750 euros d’amende après un tifo de Jeanne d’Arc

Le LOSC a été condamné par l’UEFA à une amende totale de 82 750 euros après plusieurs incidents relevés lors de la réception d’Aston Villa, en huitième de finale de Ligue Europa. L’instance européenne a retenu plusieurs manquements contre le club nordiste, dont des jets d’objets, l’usage de fumigènes, le blocage de passages publics, un coup d’envoi retardé, mais aussi la diffusion d’un message jugé inapproprié dans le cadre d’un événement sportif.

Le tifo de Jeanne d’Arc dans le viseur

Au cœur de la polémique, un tifo déployé dans les tribunes lilloises avant la rencontre. L’animation représentait Jeanne d’Arc, épée à la main, accompagnée du slogan « French never die ». C’est ce visuel qui a conduit l’UEFA à sanctionner le club pour un message considéré comme « incitant à la haine » dans le cadre de son règlement disciplinaire.

Une décision qui fait polémique

La sanction infligée au LOSC suscite déjà de nombreuses réactions. Pour beaucoup de supporters, voir un tifo à l’effigie de Jeanne d’Arc assimilé à un message haineux paraît totalement disproportionné. Cette décision de l’UEFA pose question sur l’interprétation de certains symboles historiques et sur les limites imposées aux animations en tribunes.

Une facture salée pour le club nordiste

Au total, Lille devra donc régler 82 750 euros, une somme importante qui ne repose pas uniquement sur le tifo, mais sur l’ensemble des incidents constatés lors de la soirée européenne. Reste que c’est bien cette sanction liée à Jeanne d’Arc qui concentre aujourd’hui toute l’attention et qui enflamme la polémique autour de cette scandaleuse décision.