La Coupe de France 2026 ne respectera pas la tradition du samedi soir. La finale se jouera exceptionnellement un vendredi au Stade de France, un choix directement imposé par des contraintes extérieures au terrain.

À l’origine, la rencontre devait se tenir le samedi. Mais d’importants travaux programmés sur les lignes du RER B et D, axes essentiels pour accéder au Stade de France, rendaient l’organisation impossible dans des conditions normales. Avec des dizaines de milliers de supporters attendus, le risque d’engorgement et de problèmes de sécurité était trop important pour maintenir la date initiale.

Le choix de maintenir le Stade de France

Face à cette situation, deux options s’offraient à la Fédération française de football : déplacer la finale vers une autre enceinte ou modifier la date. Le choix a été clair. Le Stade de France reste le symbole de cette compétition et il n’était pas question de délocaliser l’événement.

La solution retenue a donc été d’avancer la finale au vendredi, un jour où les conditions de transport sont jugées plus favorables. Cette décision permet de préserver le cadre habituel tout en garantissant un accès plus fluide pour le public.

Lens grand favori

Sur le terrain, la compétition a désormais livré son dernier carré. Les demi-finales opposeront Lens à Toulouse le 21 avril, tandis que Strasbourg affrontera Nice le 22 avril.

Lens, qui réalise une saison exceptionnelle en championnat, est le favori de l’épreuve. La finale se tiendra le vendredi 22 mai.