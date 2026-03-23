— Antoine Griezmann, cap sur la MLS : Orlando City tout proche de boucler le dossier

Antoine Griezmann se rapproche très nettement d’un départ vers la MLS. L’attaquant de l’Atlético de Madrid est proche d’un accord avec Orlando City pour une arrivée à l’été 2026, et il a été autorisé par son club à se rendre en Floride pendant la trêve internationale afin d’avancer sur les derniers détails. À ce stade, il s’agit d’un dossier très avancé, mais pas encore d’une officialisation publique par les deux clubs.

En février, Orlando était déjà en discussions avancées avec Griezmann et disposait de ses “discovery rights” en MLS, ce qui lui donnait une priorité sur le dossier. Début mars, le départ avait été mis en pause, l’Atlético refusant de voir partir son joueur en pleine saison, alors que le club restait engagé sur plusieurs fronts. Désormais, le scénario le plus crédible est un départ cet été, une fois l’exercice européen terminé.

Pour l’Atlético, ce serait la fin d’un cycle. Griezmann est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 211 réalisations, et il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 il y a moins d’un an. À 35 ans, l’ancien international français, auteur de 44 buts en 137 sélections, semble désormais prêt à ouvrir le chapitre américain qu’il évoque depuis longtemps.

Côté Orlando, l’opération aurait une portée sportive et marketing évidente. Reuters indiquait déjà fin février que le club avait une place de designated player disponible et faisait de Griezmann sa cible prioritaire. Le club floridien, qui a connu un début de saison compliqué en MLS, miserait sur l’expérience, la notoriété et la polyvalence du Français pour changer de dimension.

Reste un point à confirmer officiellement : la structure exacte du contrat. Un bail de deux ans est évoqué, avec une option pour une troisième saison.