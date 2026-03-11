Derrière le glamour de la cérémonie des Oscars se cache aussi un banquet spectaculaire. Après la 98e édition, prévue le 15 mars à Los Angeles, les stars d’Hollywood se retrouveront comme chaque année au célèbre « Bal des gouverneurs », une soirée privée où un buffet impressionnant les attend. Selon l’AFP, des milliers de plats seront préparés pour nourrir les invités, avec un menu aussi extravagant que varié.

Un buffet géant imaginé par le chef Wolfgang Puck

Aux commandes de la soirée depuis plus de trois décennies, le chef autrichien Wolfgang Puck orchestrera encore une fois ce repas hors norme. Il a expliqué à l’AFP que près de 25 000 plats seront servis au cours de la soirée, un défi logistique destiné à satisfaire les goûts d’un public composé de célébrités venues du monde entier.

Le menu promet d’être particulièrement généreux : environ 30 kilos de caviar, 100 kilos de côtes de porc et de grandes quantités de truffes, de saumon fumé ou encore de poulet figurent parmi les ingrédients utilisés. Les invités pourront également profiter d’un vaste buffet de sushis préparés à la demande, ainsi que de plats classiques comme la tourte au poulet. « Vous pouvez manger japonais, autrichien, vous pouvez toujours avoir le meilleur steak », a résumé Wolfgang Puck à l’AFP lors de la présentation du menu.

Les organisateurs ont également prévu des options végétaliennes afin que chacun trouve son bonheur. Côté boissons, les partenaires de l’événement fourniront des milliers de bouteilles de vin, de champagne, de saké et de tequila, ainsi que des cocktails inspirés des cultures mexicaine et italienne.

Des statuettes en chocolat pour consoler les perdants

Le moment le plus attendu du buffet reste souvent celui du dessert. Les convives pourront y déguster les traditionnelles statuettes d’Oscar en chocolat, réalisées par le chef pâtissier français Garry Larduinat, originaire de Limoges. Chargé depuis plusieurs années de concevoir ces douceurs, il les considère comme une récompense symbolique pour les nommés qui repartent les mains vides.

« C’est tellement difficile de remporter un Oscar. Alors en avoir un en chocolat et le ramener chez soi est quelque chose de très spécial », a confié le pâtissier à l’AFP. Outre ces célèbres figurines, le buffet sucré proposera également un strudel aux pommes, un stand de glaces ainsi que des pyramides de macarons et de madeleines colorées, de quoi conclure la soirée hollywoodienne sur une note très gourmande.