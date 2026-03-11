Le festival lyonnais des Nuits de Fourvière soufflera ses 80 bougies à l’été 2026 avec une programmation particulièrement riche. Organisée du 28 mai au 25 juillet dans les théâtres antiques de la colline de Fourvière et dans plusieurs lieux de la métropole, cette édition anniversaire réunira plus de 110 spectacles mêlant concerts, danse, théâtre et cirque, dont 16 créations originales, selon les informations dévoilées par les organisateurs et relayées par l’AFP.

Une programmation musicale entre stars françaises et internationales

La scène musicale, toujours au cœur du festival, accueillera de nombreux artistes populaires. Parmi les têtes d’affiche figurent Vanessa Paradis, attendue pour deux concerts début juin, ainsi que la chanteuse canadienne Charlotte Cardin, sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique 2026. D’autres figures majeures sont annoncées, comme Sébastien Tellier, Gaël Faye, Bertrand Belin ou encore MC Solaar, qui proposera avec le rappeur Youssoupha une création spéciale intitulée Supersonic Social Club.

Côté international, plusieurs noms marquants sont attendus, notamment Massive Attack, Jack White — ancien membre du duo The White Stripes —, la chanteuse néo-zélandaise Lorde ou encore le groupe britannique The Divine Comedy, selon franceinfo Culture avec l’AFP. Le festival prévoit aussi des hommages musicaux, notamment à la chanteuse cap-verdienne Cesária Évora, ainsi qu’une présence du pianiste de jazz Herbie Hancock.

Cirque, bals et spectacles dans toute la métropole

L’ouverture du festival sera confiée à la compagnie de cirque australienne Circa, qui présentera en avant-première mondiale son spectacle Revoir les étoiles du 28 au 30 mai au Grand Théâtre. Le cirque occupera une place importante dans cette édition avec plusieurs représentations dans les théâtres antiques et le retour de spectacles sous chapiteau dans le parc de Lacroix-Laval.

Pour célébrer cet anniversaire, huit bals thématiques ponctueront également la programmation, allant du bal masqué au bal disco, en passant par des soirées folk ou des événements destinés au jeune public. Selon les organisateurs, ces rendez-vous symbolisent l’esprit festif et populaire du festival, né en 1946 après la redécouverte des théâtres romains de Fourvière.

Au total, les spectacles se dérouleront dans une dizaine de lieux de la métropole lyonnaise, dont la Maison de la danse, le Radiant-Bellevue ou encore Les Subs. La billetterie ouvrira le 18 mars à midi pour cette édition anniversaire très attendue, alors que le festival avait déjà attiré 176 000 spectateurs en 2025, avec un taux de fréquentation de 92 %, selon l’AFP.