Une lettre d’enfance d’Élisabeth II retrouvée sous un lit bientôt vendue aux enchères

Près d’un siècle après sa naissance, Élisabeth II continue de susciter l’émotion. Une lettre manuscrite rédigée par la future souveraine alors qu’elle n’avait qu’une dizaine d’années, accompagnée de plusieurs dessins, sera mise aux enchères le 27 février à Penshurst, dans le Kent. Le document est estimé entre 2 000 et 4 000 livres sterling, soit jusqu’à environ 4 500 euros.

La missive, écrite entre 1936 et 1940, était adressée à Béatrice Stillman, gouvernante en chef de la Royal Lodge à Windsor. On y découvre une écriture cursive soignée, sans rature ni faute d’orthographe, signée d’un simple « Love from Elizabeth ». La jeune princesse y donne des nouvelles de ses vacances en Cornouailles, à Praa Sands, évoquant la plage accessible depuis le jardin et s’inquiétant du sort des oiseaux et des poissons rouges restés à Windsor.

Des dessins d’enfance au cœur de la découverte

La lettre est également ornée de dessins détaillés représentant des enfants, un chien prénommé Jim et plusieurs chevaux, passion qui marquera toute la vie de la reine. Ces illustrations, jugées remarquablement précises pour une enfant de cet âge, constituent l’un des éléments les plus marquants du document.

Ce trésor dormait depuis des décennies dans une malle en cuir bleu siglée Harrod’s, retrouvée sous le lit de la mère de William Westacott, petit-neveu de Béatrice Stillman. À l’intérieur figuraient aussi d’autres correspondances royales, dont un billet signé par la reine mère officialisant l’embauche de la gouvernante et une note attribuée à la princesse Margaret.

Pour les responsables de la maison Hansons Auctioneers, cette découverte offre un rare aperçu de l’enfance d’Élisabeth II. À travers ces lignes simples et attentionnées, se dessine déjà le portrait d’une enfant observatrice et soucieuse des autres, traits qui marqueront durablement le règne de celle qui deviendra l’une des souveraines les plus emblématiques du XXe siècle.