Un homme abattu en pleine rue en Haute-Corse, la piste criminelle privilégiée

Un homme de 41 ans a été abattu par balles jeudi soir à Solaro, en Haute-Corse. Selon le parquet de Bastia, la victime a été visée devant la mairie annexe du village. Le quadragénaire était connu des services de police pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants.

Une enquête pour homicide volontaire et association de malfaiteurs a été ouverte. La section de recherche de la gendarmerie de Corse est chargée des investigations. La piste d’un règlement de comptes lié au narcotrafic est évoquée.

Un passé judiciaire déjà chargé

La victime, Hamdi Ben Rhouma, avait comparu récemment pour des infractions routières. En février, il devait répondre de conduite sans assurance et de délit de fuite. En parallèle, il avait lancé une entreprise de maçonnerie à Solaro en 2021.

Les enquêteurs s’attacheront à faire la lumière sur d’éventuels mobiles criminels, dans un territoire où les tensions autour du trafic de drogue restent particulièrement sensibles.