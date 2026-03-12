SOCIÉTÉ Faits divers

Texas: après 22 ans de prison, Carmen Mejia sort libre, et l’erreur judiciaire éclate

12 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Service Actualités
Texas: après 22 ans de prison, Carmen Mejia sort libre, et l’erreur judiciaire éclate
Texas: après 22 ans de prison, Carmen Mejia sort libre, et l’erreur judiciaire éclate

Mercredi, la lourde porte du pénitencier texan s’est ouverte sur une femme de 52 ans qui n’aurait jamais dû y passer sa vie. Carmen Mejia, originaire du Honduras, a été libérée après 22 ans derrière les barreaux, condamnée à tort pour la mort d’un bébé de dix mois dont elle avait la garde en 2003. À sa sortie, la voix tremblante mais debout, elle lâche des mots simples, presque nus: « J’ai été forte, j’ai cru que j’allais mourir là-bas. J’ai été forte, j’ai cru en Dieu ». Dans ce genre d’affaires, le temps ne se compte pas en jours, mais en absences.

Car à l’époque, la machine judiciaire avait tranché sans trembler. Selon l’accusation, le nourrisson aurait été plongé dans de l’eau bouillante, un geste volontaire attribué à Carmen Mejia, sur la base de témoignages d’un médecin et d’un expert décrivant des brûlures infligées intentionnellement. Le bébé est mort à l’hôpital. Et la condamnation à perpétuité a tout emporté: la liberté, bien sûr, mais aussi la garde de ses quatre enfants, confiés ensuite à l’adoption. On imagine la scène, l’irréparable qui s’ajoute à l’irréparable, et cette question qui ronge: comment une certitude peut-elle s’installer si vite dans un dossier où chaque détail compte?

Quand une expertise vacille, tout un verdict s’effondre

Le retournement vient d’une contre-lecture des faits, froide et tardive, mais décisive. La défense a établi qu’il s’agissait d’un accident domestique lié au chauffe-eau, capable de faire grimper la température de l’eau à plus de 60 °C en quelques secondes pendant le bain. En 2025, la médecin ayant pratiqué l’autopsie, Elizabeth Peacock, a même révisé sa position, expliquant qu’elle aurait conclu à un accident si elle avait disposé de toutes les informations. Puis, en janvier 2026, la cour d’appel du Texas a jugé Carmen Mejia « innocente ». Cette semaine, le juge du comté de Travis, David Wahlberg, a levé les charges et ordonné sa libération, pendant que le parquet reconnaissait qu’un « accident tragique » avait été « transformé en une condamnation injuste ».

Derrière le soulagement, la justice laisse une traînée amère. « Cette grave injustice n’aurait jamais dû se produire », a martelé Vanessa Potkin, avocate de l’Innocence Project, tandis qu’au tribunal la procureure Sarah Byrom a admis que rien ne rendrait « le temps qui vous a été volé ». Même l’immigration s’en est mêlée: visée par une expulsion après sa condamnation, Carmen Mejia a vu les restrictions levées après le nouveau verdict, selon sa défense. Reste une liberté à reconstruire sur des ruines, et une société qui préfère souvent tourner la page plutôt que relire les dossiers: combien d’autres condamnations tiennent encore sur une expertise fragile, prête à se fissurer au premier examen sérieux?

Partager