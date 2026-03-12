Mercredi, la lourde porte du pénitencier texan s’est ouverte sur une femme de 52 ans qui n’aurait jamais dû y passer sa vie. Carmen Mejia, originaire du Honduras, a été libérée après 22 ans derrière les barreaux, condamnée à tort pour la mort d’un bébé de dix mois dont elle avait la garde en 2003. À sa sortie, la voix tremblante mais debout, elle lâche des mots simples, presque nus: « J’ai été forte, j’ai cru que j’allais mourir là-bas. J’ai été forte, j’ai cru en Dieu ». Dans ce genre d’affaires, le temps ne se compte pas en jours, mais en absences.

Car à l’époque, la machine judiciaire avait tranché sans trembler. Selon l’accusation, le nourrisson aurait été plongé dans de l’eau bouillante, un geste volontaire attribué à Carmen Mejia, sur la base de témoignages d’un médecin et d’un expert décrivant des brûlures infligées intentionnellement. Le bébé est mort à l’hôpital. Et la condamnation à perpétuité a tout emporté: la liberté, bien sûr, mais aussi la garde de ses quatre enfants, confiés ensuite à l’adoption. On imagine la scène, l’irréparable qui s’ajoute à l’irréparable, et cette question qui ronge: comment une certitude peut-elle s’installer si vite dans un dossier où chaque détail compte?

Quand une expertise vacille, tout un verdict s’effondre

Le retournement vient d’une contre-lecture des faits, froide et tardive, mais décisive. La défense a établi qu’il s’agissait d’un accident domestique lié au chauffe-eau, capable de faire grimper la température de l’eau à plus de 60 °C en quelques secondes pendant le bain. En 2025, la médecin ayant pratiqué l’autopsie, Elizabeth Peacock, a même révisé sa position, expliquant qu’elle aurait conclu à un accident si elle avait disposé de toutes les informations. Puis, en janvier 2026, la cour d’appel du Texas a jugé Carmen Mejia « innocente ». Cette semaine, le juge du comté de Travis, David Wahlberg, a levé les charges et ordonné sa libération, pendant que le parquet reconnaissait qu’un « accident tragique » avait été « transformé en une condamnation injuste ».

Derrière le soulagement, la justice laisse une traînée amère. « Cette grave injustice n’aurait jamais dû se produire », a martelé Vanessa Potkin, avocate de l’Innocence Project, tandis qu’au tribunal la procureure Sarah Byrom a admis que rien ne rendrait « le temps qui vous a été volé ». Même l’immigration s’en est mêlée: visée par une expulsion après sa condamnation, Carmen Mejia a vu les restrictions levées après le nouveau verdict, selon sa défense. Reste une liberté à reconstruire sur des ruines, et une société qui préfère souvent tourner la page plutôt que relire les dossiers: combien d’autres condamnations tiennent encore sur une expertise fragile, prête à se fissurer au premier examen sérieux?