Terreur dans le métro à New York : une attaque à la machette fait trois blessés, le suspect abattu par la police

La sidération a gagné Manhattan ce samedi. À la station 42nd Street–Grand Central, au cœur de l’un des principaux carrefours de transport de New York, un homme armé d’une machette a agressé plusieurs personnes avant d’être abattu par la police. Le dernier bilan fait état de trois blessés, tandis que les autorités décrivent une attaque apparemment aléatoire dans un lieu de passage particulièrement fréquenté.

Une attaque fulgurante sur plusieurs niveaux de la station

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, l’agresseur aurait frappé ses victimes sur différents quais et niveaux du complexe de Grand Central, provoquant un mouvement de panique immédiat. L’attaque aurait débuté peu avant 9h40, heure locale, avant que des policiers n’interviennent sur place.

Trois victimes touchées, dont deux hommes grièvement blessés

Les victimes sont un homme de 84 ans, un autre de 65 ans et une femme de 70 ans, selon les bilans publiés samedi. Les deux hommes ont subi de lourdes blessures à la tête et au visage, l’un d’eux présentant une fracture ouverte du crâne. Malgré la violence extrême des coups, les derniers éléments diffusés dans la journée indiquent que les trois victimes ont été hospitalisées dans un état stable, avec des blessures jugées non mortelles.

Le suspect a refusé d’obéir avant d’être neutralisé

Toujours selon les autorités new-yorkaises, les policiers ont ordonné à de multiples reprises au suspect de lâcher son arme. L’homme, identifié par plusieurs sources comme Anthony Griffin, 44 ans, aurait refusé d’obtempérer et avancé vers les forces de l’ordre, ce qui a conduit un agent à ouvrir le feu. Transporté à l’hôpital de Bellevue, il y a été déclaré mort. Les médias américains rapportent également qu’il tenait des propos incohérents au moment de l’intervention.

Grand Central replongée dans la peur des attaques imprévisibles

L’attaque a immédiatement entraîné des perturbations sur plusieurs lignes du métro desservant Grand Central. Au-delà du choc, l’événement ravive les inquiétudes autour des violences soudaines dans les transports new-yorkais, en particulier lorsqu’elles frappent des voyageurs au hasard dans des lieux ultra-fréquentés. La scène, survenue en pleine journée dans un point névralgique du réseau, risque de relancer le débat sur la sécurité dans le métro de la mégalopole américaine.