Strasbourg: un adolescent de 17 ans grièvement agressé, la piste du vol privilégiée

Un adolescent de 17 ans a été retrouvé sur la voie publique à Strasbourg dans un état tel qu’il était difficile de l’identifier. Les policiers, alertés dans la soirée, ont fait transporter la victime à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé, selon une source policière. Une scène brutale, sèche, qui laisse derrière elle ce silence lourd des rues après le passage des gyrophares.

Dans les heures qui ont suivi, une personne majeure s’est présentée aux enquêteurs en affirmant avoir assisté à l’agression. Elle a été placée en garde à vue. L’enquête, elle, avance sur un fil: établir ce qui s’est joué, vérifier les témoignages, recouper les détails, retrouver les auteurs. Rien n’est encore figé, tout est en train de s’écrire dans les procès-verbaux.

Un maillot, une violence sidérante

À ce stade, un mobile de vol est privilégié. D’après les premiers éléments, l’adolescent aurait été attaqué par deux personnes qui voulaient lui prendre le maillot de football qu’il portait. Un vêtement, un symbole, parfois une appartenance, et cette question qui dérange: comment un objet peut-il devenir le prétexte d’un passage à tabac au point de laisser un mineur entre la vie et la mort.

Peu après minuit, une femme a appelé la police, inquiète de ne pas voir rentrer son fils. Les forces de l’ordre ont alors fait le lien entre ce signalement et la victime découverte plus tôt, ce qui a permis de l’identifier. Les investigations se poursuivent pour préciser les circonstances et localiser les agresseurs présumés, tandis que la ville retient son souffle, suspendue à l’état de santé du jeune homme et à la suite judiciaire qui s’annonce.