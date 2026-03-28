Savoie : une adolescente tuée dans l’accident d’un bus de touristes israéliens

Une adolescente israélienne de 12 ans a perdu la vie dans un accident de bus survenu dans la nuit de vendredi à samedi aux Belleville, en Savoie. Le drame s’est produit peu avant 1 heure du matin, alors qu’un groupe de touristes quittait son hôtel pour rejoindre l’aéroport en fin de séjour.

Le véhicule, dans lequel se trouvaient quatorze autres passagers, a soudainement reculé sur un terrain en forte pente avant de se renverser et de s’immobiliser contre un bâtiment. Selon les premières informations, le chauffeur avait quitté momentanément le bus à la suite d’un incident technique, lorsque celui-ci s’est mis en mouvement.

Un accident spectaculaire mobilisant d’importants secours

Lors de l’accident, la jeune victime a été éjectée puis coincée sous le véhicule. Malgré l’intervention rapide des secours, elle n’a pas pu être réanimée. Les autres passagers, également de nationalité israélienne, ont été légèrement blessés et pris en charge par les équipes médicales.

Au total, 45 pompiers et 28 véhicules ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et porter assistance aux victimes. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de cet accident survenu dans la station alpine.