Salon de l’agriculture : quinze interpellations après une altercation entre exposants et visiteurs, un individu brandit un couteau

Une altercation violente a éclaté dimanche en début de soirée dans l’enceinte du Salon de l’agriculture à Paris, entraînant l’interpellation de quinze personnes. Les faits se sont produits vers 18h30 dans un pavillon de la porte de Versailles, où exposants et visiteurs en sont venus aux mains pour des raisons encore indéterminées.

Selon des sources policières, la bagarre aurait débuté à proximité d’un stand alimentaire. Des coups ont été échangés et un objet tranchant aurait été exhibé au cours de l’altercation. Un policier et un gendarme ont été légèrement blessés lors de l’intervention des forces de l’ordre. Une personne touchée aurait été prise en charge par les secours, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Sécurité renforcée après l’incident

Les organisateurs ont dénoncé un épisode isolé et assuré que la situation avait été rapidement maîtrisée. Aucun visiteur extérieur à la rixe n’aurait été blessé. L’enquête doit désormais déterminer les circonstances exactes des faits et le rôle de chacun des protagonistes.

Le Salon doit rouvrir ses portes ce lundi matin dans un contexte de vigilance accrue. Les autorités ont indiqué que le dispositif de sécurité serait maintenu et adapté afin de garantir la sûreté des exposants et du public.