C’est une alerte familiale qui a conduit les secours jusqu’au drame. Inquiète de ne plus avoir de nouvelles de son neveu depuis plusieurs jours, une femme a appelé le SAMU lundi soir après avoir aperçu le véhicule du trentenaire garé devant un pavillon du quartier Franc-Moisin – Bel-Air, à Saint-Denis. Les pompiers dépêchés sur place ont essuyé le refus du propriétaire d’ouvrir sa porte. Appelés en renfort, les policiers ont découvert des restes humains disposés sur une bâche plastique et répartis dans divers contenants.

Le propriétaire, rapidement placé en garde à vue, est passé aux aveux. Il aurait tué son locataire à la suite d’un différend survenu la semaine précédente, avant de démembrer le corps. L’enquête, confiée aux services compétents, a également révélé que l’homme était porteur d’un document d’identité ne lui appartenant pas.

Des recherches ont été engagées pour retrouver la personne dont l’identité avait été détournée, ajoutant une dimension supplémentaire à une affaire déjà particulièrement sombre.

Le mobile précis du meurtre reste à établir, les enquêteurs s’attachant désormais à reconstituer le déroulé des faits et à confirmer formellement l’identité de la victime.