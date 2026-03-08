Quatre personnes ont été placées en garde à vue après avoir perturbé un meeting de La France insoumise près de Lille, ont indiqué les autorités. Les faits se sont produits lors d’un rassemblement politique organisé dans la métropole lilloise, où des individus ont interrompu la réunion en provoquant des tensions dans la salle.

Selon les premiers éléments, les perturbateurs auraient tenté de perturber les prises de parole et d’empêcher le bon déroulement de l’événement. Les forces de l’ordre sont intervenues pour ramener le calme et procéder à l’interpellation de plusieurs participants impliqués dans les incidents.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits et les responsabilités de chacun. Les personnes interpellées doivent être entendues dans le cadre de leur garde à vue.

Le meeting, organisé par des représentants de La France insoumise, s’inscrivait dans le contexte de la campagne politique en cours dans la région. Les organisateurs ont dénoncé des actes visant à perturber le débat démocratique.