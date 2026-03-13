Mercredi soir, près de Lyon, une scène glaçante a stoppé net la routine urbaine. Un homme a été retrouvé dénudé dans le secteur de la Doua, entre Lyon et Villeurbanne, avant d’être pris en charge vers 23 heures par la police nationale. Aux policiers, il a livré un récit qui serre la gorge: il affirme avoir été enlevé à la sortie d’un restaurant par quatre hommes cagoulés, puis emmené de force.

Selon son témoignage, les ravisseurs l’auraient séquestré dans une cave, où il dit avoir subi des violences extrêmes. Il évoque des tortures, des brûlures et un viol, le tout sur fond d’argent, avec une somme exigée de 100.000 euros. Les secours l’ont ensuite transporté, et son pronostic vital n’était pas engagé, détail médical qui n’efface rien du choc humain, ni de la brutalité décrite.

Une extorsion à 100.000 euros, et une enquête qui s’ouvre

Derrière ces mots, il y a déjà un travail d’enquête qui commence, minutieux et urgent, pour démêler le vrai du faux, identifier les auteurs et comprendre le mobile exact. La direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a ouvert des investigations, avec une priorité évidente: retrouver au plus vite les suspects, recouper le parcours de la victime, exploiter tout ce qui peut parler, caméras, téléphones, témoins, trajets.

Ce type d’affaire, quand il combine enlèvement, séquestration et violences sexuelles, installe une inquiétude sourde dans la ville, parce qu’il touche au tabou de la disparition éclair, en bas de chez soi, à la sortie d’un lieu ordinaire. Les prochains jours diront si l’on est face à un règlement de comptes, une tentative d’extorsion ciblée ou une mécanique criminelle plus organisée, avec des ramifications qui dépassent le simple fait divers. Pour l’instant, Lyon retient son souffle, et la justice avance au rythme des preuves.