Une enquête ouverte, la thèse de l’accident privilégiée

Samedi après-midi, à Boulogne-sur-Mer, un exercice à bord du navire Abeille Normandie a viré au drame. Un fusilier marin de 23 ans a été grièvement blessé par balle et son pronostic vital est engagé, selon la préfecture maritime et le parquet. Une scène brutale, soudaine, comme l’armée n’aime jamais en voir surgir, surtout loin de tout théâtre d’opérations.

Selon les premiers éléments communiqués par le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, le jeune militaire a été « blessé à l’abdomen » après « le départ accidentel d’une arme » au moment de son « nettoyage ou entretien », effectué par un autre fusilier marin. La piste d’une blessure involontaire est, à ce stade, privilégiée. Le marin a été évacué vers l’hôpital à Lille en fin d’après-midi où une opération devait avoir lieu dans la soirée.

Une enquête ouverte, la thèse de l’accident privilégiée

Sur le volet judiciaire, une enquête « en recherche des causes des blessures graves » a été confiée à la gendarmerie maritime, à Boulogne-sur-Mer et au Havre. Le temps est maintenant aux auditions, aux vérifications techniques, aux procédures de sécurité passées au crible, celles qui ne laissent normalement aucune place à l’improvisation. Dans ce genre d’affaire, chaque geste compte, chaque consigne est disséquée, sans bruit mais sans indulgence.

L’Abeille Normandie, remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage, est un habitué des eaux du Nord, souvent mobilisé au large du Pas-de-Calais lors d’opérations de secours, notamment liées aux traversées de migrants vers l’Angleterre. Ce navire taillé pour l’urgence se retrouve cette fois au centre d’un autre type de tension, celle d’un accident interne qui rappelle, froidement, que le risque ne vient pas toujours de la mer ou des missions, parfois il se niche dans un instant de routine. Reste maintenant à savoir ce que révéleront les investigations, entre erreur humaine, procédure défaillante ou simple enchaînement malheureux.