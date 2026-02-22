Nouvelle-Calédonie : un surfeur découvert sans vie, l’hypothèse d’une attaque de requin envisagée

Un homme de 55 ans a été retrouvé sans vie dimanche en fin d’après-midi dans la baie de l’Anse-Vata, à Nouméa. Pratiquant le wing foil, il a été repéré par des plaisanciers qui ont immédiatement alerté les secours. La zone a été sécurisée et les activités nautiques interrompues le temps de l’intervention.

Le parquet de Nouméa a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes du drame. Si la thèse d’une interaction avec un squale est étudiée en priorité, aucune conclusion officielle n’a encore été rendue. Une autopsie sera menée avec l’appui d’un spécialiste de la faune marine et un témoin doit être entendu.

Des investigations pour éclaircir les faits

Les autorités cherchent notamment à comprendre comment l’homme a pu être atteint et dans quelles conditions l’incident s’est produit. Ces derniers jours, de fortes précipitations ont touché le territoire, un facteur susceptible d’attirer certaines espèces marines vers les zones côtières.

Très fréquentée par les amateurs de glisse et de sports de mer, l’Anse-Vata avait déjà été le théâtre de plusieurs accidents en 2023, dont un mortel. Les services municipaux appellent désormais à la vigilance accrue en attendant les résultats des examens et de l’enquête.