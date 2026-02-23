Marseille : un homme grièvement blessé par balles dans les quartiers nord 

Un homme d’une vingtaine d’années a été touché par des tirs samedi soir dans le 14e arrondissement de Marseille. Les faits se sont produits vers 21h30, à proximité du chemin de la station du Canet. Secourue par les marins-pompiers, la victime a été transportée à l’hôpital sous escorte policière. Son pronostic vital est jugé réservé.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’homme aurait été atteint au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Un témoin évoque la fuite du tireur à bord d’un véhicule, retrouvé peu après abandonné non loin des lieux, avec des effets personnels à l’intérieur. Le suspect n’avait pas été interpellé dans l’immédiat.

Un contexte marqué par les règlements de comptes

La scène s’est déroulée dans un secteur connu pour la présence de points de deal, dans le nord de la ville. Les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances précises de l’agression et à établir un éventuel lien avec les rivalités liées au trafic de stupéfiants.

Depuis le début de l’année, plusieurs fusillades ont été recensées dans les quartiers nord. Si le nombre d’homicides liés au narcobanditisme a diminué par rapport aux années précédentes, les violences armées continuent d’alimenter l’inquiétude des habitants et des autorités locales.