Un commerçant a été grièvement blessé par balles dans la nuit de mercredi à jeudi dans le 10e arrondissement de Marseille, dans la cité de la Sauvagère. L’homme, qui gère une épicerie dans le quartier, a été visé par plusieurs tirs.

Touché à l’abdomen, il a été transporté à l’hôpital de la Timone par un proche avant l’arrivée des secours. Son état de santé n’a pas été précisé dans l’immédiat par les autorités.

Deux suspects très jeunes interpellés

Deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été rapidement interpellés par les forces de l’ordre. Ils ont été placés en garde à vue dès le lendemain des faits afin d’être entendus par les enquêteurs.

Selon une source policière, les policiers ont également retrouvé une kalachnikov, ce qui laisse penser à une attaque armée particulièrement violente. L’enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), l’ancienne police judiciaire, chargée d’éclaircir les circonstances de la fusillade.