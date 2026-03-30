Lyon: une femme mortellement poignardée chez elle, son compagnon interpellé

Dans la nuit de dimanche à lundi, le calme du 8e arrondissement de Lyon a volé en éclats. Vers 2 heures du matin, les secours sont appelés pour une femme grièvement blessée à l’arme blanche à son domicile. À l’arrivée des équipes médicales, la scène est lourde, l’urgence totale.

Sur place, la victime présente plusieurs plaies causées par des coups de couteau. Les soignants tentent une réanimation, longtemps, sans réussir à la sauver. La police est mobilisée au même moment dans l’appartement, pendant que les gestes de secours se heurtent à l’irréparable.

Une nuit de plus, un couple sous enquête

Selon une source policière, le compagnon de la victime a été interpellé sur les lieux. L’enquête doit maintenant établir le déroulement précis des faits et la nature des relations au sein du couple, un point central dans ce type de dossier. À ce stade, aucune précision n’a été communiquée sur une éventuelle garde à vue ni sur la qualification retenue.

Reste ce contexte qui s’impose, presque comme une toile de fond trop familière. Les violences au sein du couple sont régulièrement documentées par les autorités: 107 femmes ont été tuées en 2024 par leur conjoint ou ex-conjoint, après 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes. Les enquêteurs devront dire si ce drame lyonnais s’inscrit dans cette réalité, pendant que la ville, elle, se réveille avec une adresse de plus marquée au fer rouge.