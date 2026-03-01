Le corps d’une femme d’une cinquantaine d’années a été découvert dimanche 1er mars au matin dans le canal d’Orléans, à hauteur de Saint-Jean-de-Braye (Loiret). L’alerte a été donnée vers 7h45 par une passante circulant le long du chemin de halage, rue du Port-Saint-Loup.

Les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont intervenus sur place, mais le décès a été constaté. Le corps a été repêché puis ramené sur la berge, sous les yeux de plusieurs promeneurs et sportifs présents dans le secteur.

Une enquête en cours

Selon les premiers éléments, la victime serait une habitante de la commune. Sa voiture a été retrouvée stationnée à proximité immédiate du lieu de découverte. Des effectifs de police étaient encore présents en milieu de matinée afin de procéder aux constatations et de recueillir des témoignages.

À ce stade, les circonstances du décès restent indéterminées. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits.