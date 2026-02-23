L’effondrement d’un bunker met au jour 39 obus datant de la Seconde Guerre mondiale sur le littoral girondin

Une opération de déminage a été menée ce week-end sur une plage de Lège-Cap-Ferret, en Gironde, après la découverte de 39 obus datant de la Seconde Guerre mondiale. Les projectiles sont apparus à la suite de l’affaissement d’un blockhaus fragilisé par l’érosion de la dune.

Les munitions, des obus français de 75 mm modèle 1917, auraient pu être entreposées sur place par l’armée allemande durant l’Occupation. Alertées, les autorités ont mobilisé le groupe de plongeurs démineurs de Brest pour sécuriser la zone et procéder à leur neutralisation.

Une zone toujours sous surveillance

En raison des grandes marées, les opérations ont dû être réalisées en deux temps, certains engins étant submergés à marée haute. La majorité des obus a été détruite sur place, les derniers étant traités dans la foulée.

La préfecture maritime rappelle que, malgré leur ancienneté, ces munitions demeurent dangereuses et nécessitent une prise en charge spécialisée. Des investigations complémentaires sont en cours, la présence d’autres explosifs n’étant pas exclue dans ce secteur exposé à une érosion croissante.