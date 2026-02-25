Le corps d’un homme décapité et en partie démembré a été repêché mardi dans la Seine, à hauteur de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, a indiqué une source policière. La macabre découverte a été faite après le signalement de passants ayant aperçu un cadavre flottant près de l’île Seguin, entre Meudon et Boulogne-Billancourt.

La dépouille, privée de tête et de bras, avec une partie des jambes sectionnée, a été récupérée par les plongeurs de la brigade fluviale. Les premiers constats ont été effectués sur place par la police technique et scientifique.

Le corps a ensuite été transféré à l’Institut médico-légal afin de procéder à une autopsie, qui devra notamment permettre d’identifier la victime et de déterminer les causes du décès. L’enquête a été confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Le parquet de Nanterre n’a pas communiqué dans l’immédiat.