Un accident de la circulation s’est produit dimanche matin à proximité de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, faisant au moins dix blessés légers. La collision est survenue peu après 8h30 entre un bus à destination de Paris et une voiture, sur une route longeant la clôture de l’aéroport.

À la suite du choc, l’autobus a terminé sa course entre un terre-plein central et un fossé. Sept personnes se trouvaient à bord du bus, tandis que cinq occupants, dont un enfant de deux ans, étaient dans la voiture.

Important dispositif de secours

Les dix victimes, prises en charge en urgence relative, ont été transportées à l’hôpital. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec 15 engins de secours et sept ambulances. Le SMUR de Gonesse et la gendarmerie des transports aériens sont également intervenus.

Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.