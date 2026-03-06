Le jeune Madoua, âgé de 4 ans, qui était porté disparu depuis le 25 février à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, a été retrouvé mort. L’information a été confirmée après plusieurs jours de recherches menées par les autorités et les services de secours.

L’enfant n’avait plus donné signe de vie depuis la fin du mois de février, ce qui avait conduit les forces de l’ordre à lancer d’importantes opérations de recherche dans la commune et ses alentours.

Les images de vidéosurveillance déterminantes

L’enquête s’est notamment appuyée sur l’analyse des images de vidéosurveillance présentes dans le secteur. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, l’exploitation de ces images a permis de retracer les derniers déplacements de l’enfant.

Les investigations ont établi que le jeune garçon était tombé dans l’eau. Cette découverte a permis de préciser les circonstances de la disparition et d’orienter les recherches vers les zones aquatiques situées à proximité.

Les autorités poursuivent désormais les investigations afin de confirmer précisément les circonstances du drame. Les premiers éléments recueillis à partir de la vidéosurveillance privilégient pour l’instant la piste d’un accident.

La disparition de l’enfant avait suscité une forte mobilisation des forces de l’ordre ainsi qu’une vive émotion parmi les habitants de Neuilly-Plaisance et dans le département de la Seine-Saint-Denis.