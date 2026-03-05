Corse : un Burger King en construction visé par une explosion

Un restaurant Burger King en cours de construction a été endommagé par une charge explosive dans la nuit de mercredi à jeudi à Prunelli-di-Fiumorbo, en Haute-Corse. L’explosion, survenue vers 3 heures du matin, n’a fait aucun blessé mais a causé des dégâts sur la devanture du bâtiment.

Selon une source proche de l’enquête, l’engin explosif était d’une « charge assez conséquente ». Toutefois, il aurait été mal positionné, ce qui aurait limité l’ampleur des destructions et évité des dommages plus importants sur le site.

Les faits ont immédiatement conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire. Le parquet de Bastia a indiqué que les investigations portent sur des faits de « destruction par un moyen dangereux » ainsi que sur « association de malfaiteurs ».

Les investigations ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Corse, en collaboration avec la brigade de recherche de Ghisonaccia. Les enquêteurs doivent notamment déterminer l’origine de l’explosion et identifier les éventuels responsables.

À ce stade, les premières constatations ne révèlent ni inscription ni revendication sur les lieux. Les autorités poursuivent les analyses techniques et les auditions afin d’éclaircir les circonstances de cette attaque contre le chantier du futur établissement de restauration rapide.