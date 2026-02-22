Bébé retrouvé à Lille après une alerte enlèvement, les parents toujours introuvables

Quelques heures après le déclenchement d’une alerte enlèvement concernant trois enfants disparus à Epinay-sur-Seine, dont un nourrisson prématuré de six semaines, le procureur de Bobigny a annoncé que le bébé avait été retrouvé vivant. La petite Dalia a été admise à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille après y avoir été déposée vers 16 h 05 par une femme dont le visage était dissimulé par un voile et un masque chirurgical. L’alerte a depuis été levée.

Le signalement diffusé par le ministère de la justice visait également le frère et la sœur du nourrisson, âgés respectivement de 18 mois et 2 ans et demi, confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Les parents, soupçonnés d’avoir enlevé leurs enfants, demeurent recherchés, tout comme les deux aînés. Les autorités redoutent qu’ils puissent tenter de quitter le territoire. Selon le procureur, les recherches se poursuivent activement afin de localiser l’ensemble de la famille.

Un placement ordonné en urgence

Une ordonnance de placement provisoire avait été prise à l’encontre des trois mineurs après un signalement hospitalier évoquant des conditions de vie précaires, une consommation de stupéfiants par les parents et des carences dans la prise en charge des besoins essentiels des enfants. Jeudi, les parents se seraient opposés à l’intervention des éducateurs venus exécuter la décision de justice pour les deux aînés, avant de prendre la fuite avec les trois enfants.

Une enquête pour enlèvement de mineur de moins de 15 ans en bande organisée a été ouverte et confiée aux services de police de Seine-Saint-Denis. Deux proches, soupçonnés d’avoir pu faciliter la fuite, ont été placés en garde à vue dans le cadre des investigations.