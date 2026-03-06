Une analyse du lait infantile consommé par un nourrisson décédé fin décembre à Angers a révélé la présence d’un taux anormalement élevé de toxine céréulide. Cette information a été rendue publique par les avocats de la famille, alors que l’enquête judiciaire se poursuit pour déterminer les causes exactes du décès.

La victime, une petite fille âgée de seulement 27 jours, est décédée le 23 décembre à son domicile. Le parquet d’Angers avait ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances de ce décès brutal.

Selon les avocats de la famille, l’enfant avait consommé un lait infantile de la marque Guigoz dans les heures précédant sa mort. Des analyses menées sur un lot de ce produit auraient mis en évidence une concentration « radicalement anormale » de toxine céréulide.

Un lien avec le décès encore à établir

La céréulide est une toxine produite par certaines bactéries, notamment Bacillus cereus, pouvant provoquer des troubles digestifs sévères. Dans certains cas, elle peut entraîner des complications graves, en particulier chez les nourrissons.

Pour l’heure, les experts n’ont toutefois pas établi formellement que cette toxine est la cause directe du décès. Les avocats de la famille soulignent que les analyses mettent en évidence une anomalie mais qu’il reste à déterminer si celle-ci explique médicalement le mécanisme de la mort.

Une enquête toujours en cours

Le parquet d’Angers confirme que l’enquête se poursuit et que de nouvelles expertises sont encore en cours afin de clarifier les circonstances de ce drame.

La mère du nourrisson avait contacté les enquêteurs en janvier après avoir évoqué l’utilisation d’une boîte de lait appartenant à un lot qui avait fait l’objet d’un rappel. Les investigations doivent désormais déterminer si ce produit peut être directement impliqué dans le décès de l’enfant.

En attendant les conclusions des analyses scientifiques, les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations pour établir avec précision les responsabilités éventuelles dans cette affaire.