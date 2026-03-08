Une fusillade a fait un mort et un blessé dans la nuit de vendredi à samedi à Avignon, selon des sources policières. Les faits se sont produits vers 0h30 dans une rue proche du quartier de Monclar, considéré comme sensible.

Un homme de 32 ans a été tué par balle, atteint à la tête. Un second homme, âgé de 29 ans, a également été touché par des tirs et a été gravement blessé.

Une enquête ouverte

Le ou les auteurs des coups de feu ont pris la fuite après les faits. Les circonstances exactes de cette attaque restent pour l’instant inconnues.

Le parquet d’Avignon a indiqué qu’une enquête avait été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (Dcos), sans fournir davantage de précisions à ce stade.