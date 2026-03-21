Angleterre : l’épidémie de méningite s’étend et atteint 34 cas

L’épidémie de méningite qui touche le sud-est de l’Angleterre continue de progresser, avec désormais 34 cas recensés, dont 23 confirmés. Deux décès ont déjà été enregistrés, une lycéenne de 18 ans et un étudiant de 21 ans, suscitant une vive inquiétude des autorités sanitaires.

La région du Kent reste le principal foyer de contamination, en particulier autour de l’université de Canterbury. Une discothèque locale est suspectée d’être à l’origine de la propagation du virus, ce qui a conduit à un vaste dispositif de prévention ciblant les étudiants et les personnes potentiellement exposées.

Une mobilisation sanitaire d’ampleur

Face à la situation, les autorités ont lancé une campagne de vaccination massive et distribué des milliers de doses d’antibiotiques. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été prises en charge, tandis que des files d’attente se forment pour accéder aux vaccins.

Si le risque de propagation généralisée est jugé limité, les autorités redoutent l’apparition de nouveaux foyers ailleurs dans le pays, notamment en raison des déplacements d’étudiants. Un cas a également été signalé en France, sans que son état ne suscite d’inquiétude particulière.